İstanbul'da 3 günde 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği, kontrollü normalleşme döneminde 3 günde toplam 281 bin 677 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden "kontrollü normalleşme" döneminde yapılan denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Vali Ali Yerlikaya öncülüğünde 'kontrollü normalleşme' döneminde salgınla daha etkili mücadele edebilmek amacıyla 39 ilçemizde vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz ve meslek odaları ekiplerimizin katılımlarıyla dinamik denetimler her alanda aralıksız devam ediyor. 7/24 esasına göre bütün birimlerin katılımıyla ilimizde yapılan denetimlerde yeme-içme yerleri başta olmak üzere bütün işletmelere, işyeri sahipleri ve vatandaşlarımıza korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulması hususunda uyarılar yapıldı" denildi.

"281 bin 677 denetim gerçekleştirildi"

Açıklamanın devamında, "Salgının önlenmesine yönelik tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Bu kapsamda dinamik denetim sürecinde İstanbul genelinde vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz ve meslek odaları ekiplerimizin katılımlarıyla 4 Mart'ta 122 bin 116, 5 Mart'ta 96 bin 436, 6 Mart'ta 63 bin 125 olmak üzere toplam 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi. Kontrollü normalleşme döneminde, salgınla mücadelemizi etkin olarak sürdürebilmek maksadıyla, bütün birimlerimizin katılımıyla her alanda 'Hedef Mavi Kategori' parolasıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Evimizde, işyerimizde, çarşıda-pazarda, ulaşımda, her zaman ve her yerde kendimizin denetçisi olalım. En etkili denetimin özdenetim olduğunu unutmayalım. Denetimlerde görev alan tüm ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı