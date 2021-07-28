İstanbul'da 3 bin 248 parça tarihi eser ele geçirildi

Fatih'te 3 bin 248 parça tarihi eseri satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te 3 bin 248 parça tarihi eseri satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz'da Fatih'te kaçakçılık suçundan emniyette kaydı bulunan kişiyi Kapalıçarşı'da tarihi eser satmak isterken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada Geç Neolitik, Helenistik dönem, Roma İmparatorluk-Bizans, Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait olabileceği değerlendirilen 1148 sikke ve 2100 çeşitli ebatlarda obje ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış