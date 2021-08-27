İSTANBUL'DA 3 AYRI İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI
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İSTANBUL'DA 3 AYRI İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde bir hafta içerisinde hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

İstanbul'da Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde bir hafta içerisinde hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde 15 Ağustos ile 22 Ağustos arasında yapılan hırsızlıklar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Emin Y.(24), Batuhan A.(24) ve Ali R.(24) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dün şüphelileri Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bir sokakta hırsızlık yapmak üzereyken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler gözaltına alınırken polis ekiplerine zorluk çıkardı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gözaltına alınan şüphelilerden Emin Y.'nin 60, Batuhan A.'nın 6, Ali R.?nin ise 67 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA 3 AYRI İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 3 AYRI İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 3 AYRI İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 3 AYRI İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 3 AYRI İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 3 AYRI İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL'DA 3 AYRI İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Haberler
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