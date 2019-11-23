İstanbul'da 3 ayrı adreste çıkan yangın korkuttu

23.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:52

Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den... 4 katlı bir binanın çatısı akşam saatlerinde alevlere teslim oldu.Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, mahalle sakinlerinde de paniğe neden oldu. Vatandaşlar sokağa döküldü.İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Çalışmalar neticesinde yangın söndürülürken binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Kağıthane'de yine 4 katlı bir bina ve korkutan anlar yaşandı. Talatpaşa Mahallesi binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri panikle binayı boşalttı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulurken dairede bulunan tüp, bir anda bomba gibi patladı. Olayda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Benzer görüntüler, Beyoğlu'nda da kayda geçti.Gaziler Sokağı üzerinde bulunan iki binanın çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar bir yandan itfaiyeden yardım isterken ir yandan da cep telefonu ile yaşananları kayda aldı. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda binalarda maddi hasar oluştu.

(İHA)

Kaynak: İHA