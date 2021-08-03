İstanbul'da son 4 ayda 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
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İstanbul'da son 4 ayda 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

İstanbul'da son 4 ayda 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

İstanbul'da yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul'da yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince 26 Mart-31 Temmuz tarihleri arasında il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda, yasal olmayan yollardan yurda giriş yapan veya vize süresi dolduğu tespit edilen 5 bin 365'i Afganistan, 2 bin 541'i Pakistan uyruklu olmak üzere 24 ülkeden toplam 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da son 4 ayda 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
İstanbul'da son 4 ayda 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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İstanbul'da son 4 ayda 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı - Haberler
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