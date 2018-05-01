Okmeydanı'nda TEM Ekipleri 3 Adet El Yapımı Bomba Ele Geçirdi

İstanbul Okmeydanı'nda devriye atan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin"Dur!" ihtarına uymayan şüphelilerin atıp kaçtığı poşetlerden 3 adet el yapımı patlayıcı çıktı.

POLİSİN "DUR!" İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında Piyalepaşa Mahallesi'nde devriye atan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Merdivendaşı Sokak üzerinde bulunan bazı kişilerin durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. 3 şüpheli, polisin "Dur!" ihtarına karşı gelerek kaçtı.

EL YAPIMI BOMBANIN BULUNDUĞU POŞETİ ATTILAR

Güvenlik güçlerince kovalanan şüpheliler izlerini kaybettirirken, şüphelilerin attıkları poşetlerde yapılan ilk incelemede el yapımı bomba olduğu tespit edildi. Terör polisi, durumu Bomba İnceleme ve İmha Şube ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vererek olay yerini çembere aldı.

UZMAN EKİPLER EL YAPIMI 3 BOMBA'YI TESPİT ETTİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan uzman ekipler, poşetlerde çakmak gazları ve torpillerle güçlendirilmiş el yapımı 3 adet bomba buldu. Bomba uzmanı ekipler el yapımı patlayıcıları incelemek üzere emniyete götürürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.