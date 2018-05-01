Okmeydanı'nda TEM Ekipleri 3 Adet El Yapımı Bomba Ele Geçirdi
İstanbul Okmeydanı'nda devriye atan TEM ekiplerinin "Dur!" ihtarına uymayan şüphelilerin atıp kaçtığı poşetlerden 3 adet el yapımı patlayıcı çıktı.
İstanbul Okmeydanı'nda devriye atan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin"Dur!" ihtarına uymayan şüphelilerin atıp kaçtığı poşetlerden 3 adet el yapımı patlayıcı çıktı.
POLİSİN "DUR!" İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında Piyalepaşa Mahallesi'nde devriye atan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Merdivendaşı Sokak üzerinde bulunan bazı kişilerin durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. 3 şüpheli, polisin "Dur!" ihtarına karşı gelerek kaçtı.
EL YAPIMI BOMBANIN BULUNDUĞU POŞETİ ATTILAR
Güvenlik güçlerince kovalanan şüpheliler izlerini kaybettirirken, şüphelilerin attıkları poşetlerde yapılan ilk incelemede el yapımı bomba olduğu tespit edildi. Terör polisi, durumu Bomba İnceleme ve İmha Şube ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vererek olay yerini çembere aldı.
UZMAN EKİPLER EL YAPIMI 3 BOMBA'YI TESPİT ETTİ
Kısa sürede bölgeye ulaşan uzman ekipler, poşetlerde çakmak gazları ve torpillerle güçlendirilmiş el yapımı 3 adet bomba buldu. Bomba uzmanı ekipler el yapımı patlayıcıları incelemek üzere emniyete götürürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
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Babamın oğlu da olsa vurup indirecekler böylelerini.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Durmayani vuracaksın bu kadar basit. Vurmayan vurulur bu devirdeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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polıse yetkı verecekler dur ıhtarına uymayanı vuracaklar amerıkada bırak dur ıhtarını elını havaya kaldırmadın mı vuruyo adammmCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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YAHU BU SEREFSIZLERI NASIL ELINIZDEZ KACIRIYORSUNUZ ULAN ÖLDÜRÜN BU MILLET SIZI SAVUNUR.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Rabbim tüm polis ve jandarma teşkilatımızı korusun hepsıne saglık kuvvet versın ayaklarına tas degmesin ! NOT:Yarın bigün öküzüm kuyuya düşünce,evime hırsız gelınce,selin ortasında mahsur kalınca, bagım bahcem evim arabam kundaklanınca,çalınınca,bozulunca, depremde evsiz ocaksız kalınca,allah göstermesın bı kaybım olunca işim düşecek bunu unutmamalıyım ona göre polisime sahip cıkmalıyım !!!Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır