İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem

İSTANBUL'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı.

27.09.2019 00:41
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem

İSTANBUL'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.20'de Silivri açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. İstanbul'da depremi hissen vatandaşlar paniğe kapılarak sokaklara döküldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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