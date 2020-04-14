İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3)
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Karadeniz, İstanbul, Deprem, DHA, Güncel

İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3)

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.04.2020 03:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:55
İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3)

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA 

Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 

Görüntü dökümü: -----------Gaziosmanpaşa sokaklardan detay

-Vatandaş röp.


Kaynak: DHA

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