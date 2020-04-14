İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3)
Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.04.2020 03:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:55
Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.Görüntü dökümü: -----------Gaziosmanpaşa sokaklardan detay
-Vatandaş röp.
Kaynak: DHA