İstanbul'da 285 kilogram esrar ile 45 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da 285 kilo 120 gram esrar ile 45 bin ecstasy hapın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 285 kilo 120 gram esrar ile 45 bin ecstasy hapın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu yılbaşı öncesi piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 285 kilo 120 gram esrar, 45 bin ecstasy hap, 1 tabanca, 7 mermi ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir