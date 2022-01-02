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İstanbul'da 243 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 243 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çoğu Bangladeş uyruklu 243 düzensiz göçmen yakalanırken organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çoğu Bangladeş uyruklu 243 düzensiz göçmen yakalanırken organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kentte, plakası belirlenen bir kamyonla göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu kamyonun Bayrampaşa'da bir AVM'nin otoparkında olduğunu tespit etti. Buraya düzenlenen operasyonda, kamyonun sahibi ve şoförü olan F.G. ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen B.E. gözaltına alındı.

Bölgede yapılan çalışmada, çoğunluğu Bangladeş uyruklu 243 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü Tuzla Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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