İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

26.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:47
İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi. 

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Taksim Meydanı'nda ve Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri ve polis helikopteri ise denetimlere destek verdi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?

- İstanbul
İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul'da 23'üncü Yeditepe huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe huzur denetimleri yapıldı
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı
"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Cansu Dere Demet Akbağ Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kasım Bakan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 20:47:05. #1.14#
title