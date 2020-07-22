İstanbul'da 24 Temmuz Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 24 Temmuz Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gu¨lhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokagˆı, I·shakpas¸a Caddesi, Ku¨c¸u¨kayasofya'dan Torun Sokagˆa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayko¨s¸ku¨ Caddesi, Gu¨lhane ic¸erisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bagˆlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatu¨rk Bulvarı, D-100 Kuzey Gu¨ney, Rauf Orbay Caddesi, Atatu¨rk Ko¨pru¨su¨ ve Galata Ko¨pru¨su¨ gu¨zerga^hları kullanılabilecek.

Açılış günü trafiğe kapatılacak yollar

24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren ise şu caddeler trafiğe kapalı olacak:

"Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Tas¸hanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tu¨m cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Ko¨pru¨su¨, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tu¨nelden sahil istikametine, Ragıp Gu¨mu¨s¸pala Caddesi Atatu¨rk ko¨pru¨su¨nden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önu¨nden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine, I·shakpas¸a Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Ku¨c¸u¨kayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani C¸elebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayko¨s¸ku¨ Caddesi, Gu¨lhane Parkı giris¸leri, Hayriye Tu¨ccarı Caddesi, S¸ehzadebas¸ı Caddesi, Hu¨ku¨met Konagˆı Caddesi, I·mran O¨ktem Caddesi ve Res¸adiye Caddesi."

Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatu¨rk Bulvarı, D-100 Kuzey Gu¨ney, Rauf Orbay Caddesi, Tu¨rkeli Caddesi, Atatu¨rk Ko¨pru¨su¨ ve Fevzipas¸a Caddesi gu¨zerga^hları trafiğe açık olarak kullanılacak.

Kaynak: AA