İstanbul'da 24 saat hizmet verecek 8 metro ve 24 otobüs hattı belli oldu

29.08.2019 16:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'da 24 saat ulaşım' uygulamasının detaylarını açıkladı. 30 Ağustos'ta başlayacak uygulamayla, 6 metro ve 24 otobüs hattında 24 saat kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak. Gece tarifesi 00.30-05.30 arası geçerli olacak.



Yaptığı açıklamada gece ulaşımında farklı bir tarifenin uygulanacağını belirten İmamoğlu, "Bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular çift tarife basarak gece seyahat etme imkanı olacak. Bir hizmet olarak gördüğümüz için maliyetine bakmaksızın böyle makul bir çözüm bulundu" dedi. Euronews.com'da Görüntüle