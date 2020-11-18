İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

18.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:16
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi. 

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimlerinin 23'üncüsü bu akşam yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri de denetimlere destek verdi. 


- İstanbul
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22'incisi yapıldı(Ek bilgi ve fotoğrafl)
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22'incisi yapıldı(Ek bilgi ve fotoğrafl)
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı
Helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı
Helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Berat Albayrak Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Alişan Tarkan Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya Kasım Milli İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 20:16:15. #1.14#
title