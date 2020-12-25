İstanbul'da 23 kilogram esrar ele geçirildi

İstanbul'da, 23 kilo 400 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'ndeki bir bodrum katta uyuşturucu imal edildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Bünyamin A'yı (40) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 22 kilo 100 gram yaş kök esrar, 1 kilo 300 gram kuru kök esrar, 2 iklimlendirme cihazı, 6 kurutma cihazı, 3 esrar gübresi, 2 hava akışını sağlayan cihaz, derece ve nemölçer, 2 nem düzenleyici, 2 vantilatör, 2 alüminyum havalandırma borusu ve hava akım motoru ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu