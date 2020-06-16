İstanbul'da 22 milyondan fazla mobil telefon abonesi var
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İstanbul'da 22 milyondan fazla mobil telefon abonesi var

2019 yılında mobil telefon abone sayısı yüzde 1,6 artarken, sabit telefon abone sayısı yüzde 3,2 azaldı.

İstanbul'da 22 milyondan fazla mobil telefon abonesi var
16.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:07

2019 yılında mobil telefon abone sayısı yüzde 1,6 artarken, sabit telefon abone sayısı yüzde 3,2 azaldı. İstanbul'da internet abone sayısı 2018'de yüzde 10,6 artarken, 2019'da yüzde 1,7 arttı. Sabit internet abone sayısı yüzde 5,6; İstanbul nüfusunu geçerek 22 milyon 298 bin 624'a ulaşan mobil telefon abone sayısı ise yüzde 0,8 arttı. Sabit internet abone sayısında en yüksek artış 2018'de fiber internette, 2019'da kablo internette oldu. Mobil bilgisayardan internet abone sayısı 2018'de azalırken, 2019'da en yüksek artış bu alanda oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, bilgi teknolojileri alanında, bir yılda yaşanan değişimleri İstanbul Bilgi Teknolojileri Bülteni - 2020 sayısında ele aldı. Yapılan istatistiki değerlemeler, İstanbul ve Türkiye bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri ortaya koydu.

2018'DE SABİT TELEFON ERİŞİM HAT SAYISI YÜZDE 2,4 ARTARKEN, 2019'DA YÜZDE 3,2 AZALDI

2019 yılı itibariyle sabit telefon erişim hat sayısı İstanbul'da 3 milyon 22 bin 476, Türkiye'de ise 11 milyon 284 bin 652 sayısına ulaştı. İstanbul'un Türkiye içindeki payı ise yüzde 26,8 oldu. İstanbul'da 2018 yılında bir önceki yıla göre sabit telefon erişim hat sayısı yüzde 2,4 artarken, 2019'da yüzde 3,2 azaldı. Türkiye'de ise 2018'de yüzde 2,9 artış 2019'da yüzde 0,7 azalış gerçekleşti.

MOBİL TELEFON ABONE SAYISI, 2019'DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 1,6 ARTTI

2019 yılı itibariyle İstanbul'da mobil telefon abone sayısı İstanbul nüfusunu geçerek 22 milyon 298 bin 624, Türkiye'de ise nüfusun altında kalarak 80 milyon 790 bin 877'ye ulaştı. İstanbul'da, 2019 yılında bir önceki yıla göre bakıldığında, mobil telefon abone sayısı yüzde 1,6 artarken, Türkiye'de yüzde 0,8 arttı.

İstanbul'da 2019 yılında 2N'li mobil telefon abone sayısı yüzde 4,6 azalarak 939 bin 422, 3N ve 4.5N'li mobil telefon abone sayısı ise yüzde 1,9 artarak 21 milyon 359 bin 202 oldu.

2019 yılı itibariyle geniş bant internet abone sayısı, İstanbul'da 19 milyon 484 bin 356, Türkiye'de ise 76 milyon 639 bin 695 sayısına ulaştı. Bir önceki yıla göre bakıldığında ise İstanbul'da 2019 yılında geniş bant internet abone sayısı yüzde 1,7 artarken, Türkiye'de yüzde 2,9 arttı. 2018 yılında sabit geniş bant internet abone sayısındaki en yüksek artış yüzde 14,9 ile fiber internette olurken, 2019 yılında yüzde 17,1 ile kablo internet abone sayısında gerçekleşti. Fiber internet teknolojisinin 2011 sonrası büyük bir hızla Türkiye'ye entegre edilmesi ile birlikte 2019 yılı itibariyle Türkiye, 390 bin 816 km fiber-optik kablo uzunluğuna erişti. İstanbul'un fiber-optik kablo kapasitesi ise bir önceki yıla göre yüzde 11,3 artarak 52 bin 762 kilometreye ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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