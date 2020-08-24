İstanbul'da 218 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da 218 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Büyükçekmece'de bir depoya düzenlenen baskında 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da 218 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
24.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:42

Büyükçekmece'de bir depoya düzenlenen baskında 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta ilçede bir depodan yoğun koku geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoyu bir süre takibe alan ekipler, adrese baskın düzenledi.

Dışarıdan gelebilecek tehditlere ve polis baskınlarına karşı deponun kapısının önüne araç park edildiği öğrenildi.

Operasyonda 208 kilogram Skunk ile 10 kilogram macun şeklinde Hint keneviri olmak üzere toplam 218 kilogram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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