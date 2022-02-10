İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseltildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseltildi

AA, Uğur Aslanhan - Ekonomi
 - Güncelleme:
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseltildi

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın şubat ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 14,28 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 3 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önce belirlenen tarifede bir kilogram ekmeğin azami fiyatı 10,87 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 2,5 TL'den satılması kararlaştırılmıştı. Buna göre ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 31,4'lük zam gelmiş oldu.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Türk Lirası, İstanbul, Ekmek, İto, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title