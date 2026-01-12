Haberler

İstanbul merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 97 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli yürütülen bir çete soruşturması kapsamında 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 97 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çetenin, özellikle çocukları kullanarak çeşitli suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

İstanbul merkezli 21 ilde yürütülen çete soruşturması kapsamında gözaltına alınan 97 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 97 şüpheli yakalanmıştı. Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Çetenin faaliyetleri tek tek deşifre edildi

Çetenin, genellikle yaşı 18'den küçük çocukları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları tespit edildi. Örgütün ağlarına düşürdükleri çocuklara sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları deşifre edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor