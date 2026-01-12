İstanbul merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 97 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 21 ilde yürütülen çete soruşturması kapsamında gözaltına alınan 97 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 97 şüpheli yakalanmıştı. Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Çetenin faaliyetleri tek tek deşifre edildi

Çetenin, genellikle yaşı 18'den küçük çocukları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları tespit edildi. Örgütün ağlarına düşürdükleri çocuklara sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları deşifre edildi. - İSTANBUL