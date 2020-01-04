: İstanbul'da 208 operasyonda bin 669 örgüt üyesi ve yöneticisi yakalandı

04.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:41

İstanbul'da, çetelere yönelik son 1 yıllık dönemde düzenlenen 208 operasyonda, organize suç örgütleri ile FETÖ/PDY üye ve yönetici konumunda bulunan toplam bin 669 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 667'sinin tutuklandığı açıklandı. Tutuklananlarda 298'inin FETÖ/PDY üye ve yönetici konumunda bulunan kişiler olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organze Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadelede aktif rol oynarken, diğer yandan çetelere de büyük darbe vurdu.

Bu kapsamda çıkar amaçlı suç çetelerine yönelik geride kalan 2019 yılında nefes aldırmayan İstanbul Organize Şube Polisi, yürütülen soruşturmalarda 22'si çıkar amaçlı suç örgütlerine, 111'i FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne, 33'ü "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçuna karışanlara, 3'ü "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçuna bulaşanlara ve 39'u ise orta ve düşük ölçekli suç örgütlerine yönelik olmak üzere toplam 208 operasyon gerçekleştirdi.

ÇETE VE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 667 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çökertilen organize suç örgütleri ile FETÖ/PDY üye ve yönetici konumunda bulunan toplam bin 669 kişiye işlem yapılırken, ifadeleri alındıktan sonra adli birimlere sevk edilen şüphelilerden 667'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklananlarda 298'inin FETÖ/PDY üye ve yönetici konumunda bulunan kişiler olduğu kaydedildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik ülke sınırlarında 2019 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda silah ve suçluyu yakalayarak adli mercilere teslim etti. Bunların başında uluslararası yasa dışı silah ticareti yapan bir çete geliyor. ABD'den yola çıkan bir gemiden Ambarlı Limanı'nda indirilen konteynerın içerisindeki araç motorlarının şanzıman bölümlerine gizlenmiş bir tabanca, 30 tabanca gövdesi, bir uzun namlulu tabanca gövdesi, 53 şarjör, 28 icra yayı ve mili, 28 sürgü, farklı çap ve markalarda bin 200 mermi, 30 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, uluslararası alanda yasa dışı silah ticareti yapan şebeke çökertilirken, Bulgaristan'da alıcı konumunda bulunan S.C.John isimli kişiye yardım amacıyla Türkiye'ye gelen M.M. Vladimirov, Türkiye'de konteynerların takibini üstlenen K.E., Bulgaristan'daki irtibat ve iletişimi sağlayan B.D. ve şebekenin gümrük işlerini takip eden C.Ö. yakalandı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANAN YABANCI UYRUKLU ÇETE ELEBAŞLARI TEK TEK YAKALANDI

2018'de 23'ü çıkar amaçlı suç örgütlerine, 104'ü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne, 16'sı "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçuna karışanlara, 4'ü "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçuna bulaşanlar ile 61'i orta ve düşük ölçekli suç örgütleri olmak üzere toplam 208 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 757 çete ve örgüt üyesi gözaltına alınarak adli mercilere teslim dildi. Bunlardan 317'si tutuklanırken, kırmızı bültenle aranan Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri Anbar S., bir başka Azeri kanun kaçağı "Loto Guli" lakaplı Nadir Salifov, Bulgaristan'ın en büyük suç örgütü elebaşlarından olduğu ileri sürülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov'un İstanbul'da sevgilisi ve 6 adamıyla birlikte yakalanmasıyla sonuçlanan bir dizi operasyonda ikisi kırmızı bültenle aranan, üçü çete elebaşı olmak üzere toplam 9 yabancı uyruklu suçlu yakalanıp ülkelerine teslim edildi.

FETÖ/PDY'YE YÖNELİK OPERASYONLAR HIZ KESMEDİ

İstanbul Organze Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2018'yılında benzer suç çetelerine yönelik büyük darbe indirilirken, FETÖ/PDY ile mücadelede geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Buna göre 2018'de FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 782 şüpheli yakalandı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 371'i tutuklandı.

Çökertilen çete üyelerinden cephanelik ele geçirildi

Operasyonlarda şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, suçlarda kullanmak üzere yasa dışı yollarla temin ettikleri 457'si kurusıkıdan dönüştürülen toplam 725 tabanca, 2 otomatik silah, 3 kalaşnikof ve bu silahlara ait değişik marka ve çapta yüklü miktarda fişek ile çok sayıda çek, senet ve benzeri suç unsurları ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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