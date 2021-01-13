İstanbul'da 2021'in ikinci Yeditepe Huzur Denetimleri (1)

İSTANBUL genelinde 2021 yılının ikinci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler 11.00'da başladı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik polisleri ve narkotik ekibine bağlı özel eğitimli köpekler katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde özel harekat polisleri de destek verdi. Sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı