İSTANBUL'DA 2020 YILININ İLK TRAFİK DENETİMİ
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İSTANBUL'DA 2020 YILININ İLK TRAFİK DENETİMİ

Murat KORKMAZ / İstanbul DHAİSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2020'nin ilk saatlerinde trafik denetimi yaptı.

01.01.2020 06:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:12
İSTANBUL'DA 2020 YILININ İLK TRAFİK DENETİMİ

Murat KORKMAZ/ DHA

İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2020'nin ilk saatlerinde trafik denetimi yaptı. 

Trafik ekipleri, 'de otomobilleri durdurarak sürücülere alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Denetim sırasında iddiaya göre, bir sürücü denetimi görünce kaçmak isterken trafik polisleri tarafından fark edilerek durduruldu. Sürücüye yaklaşık 3 bin 516 TL ceza kesilirken alkolmetreyi üflememesi üzerine iki yıl ehliyetine el konuldu. Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü 

----------Denetimden detaylar-Alkolmetreyi üfleyen sürücüler-Trafik polisleri ceza kesmesi

-Muhabir Anonsu (Ali Kerem Bengi)-Alkolmetreyi üflemeyen sürücü (01.37)-Sürücünün aracından detaylar (02.53)

-Genel ve detaylar 


Kaynak: DHA
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