İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı
Haberler » Güncel » İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı - Haber

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 11'lere kadar düştü.

01.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:39
İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı
Yılın ilk gününde 'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 11'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. 'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 11'e kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçların rahat bir şekilde ilerledi.

Metrobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler