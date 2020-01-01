İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (1)

01.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:08

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %11'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 11'e kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü'nde araçların rahat bir şekilde ilerledi.

Görüntü Dökümü: -----------------------(HALİÇ KÖPRÜSÜ)-Araçlardan görüntü-Yoldan detaylar-Detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul