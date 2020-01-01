İstanbul'da 2020'nin ilk akşamı yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 26
İSTANBUL'da yılın ilk günü yollar boş kaldı.
01.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:06
İSTANBUL'da yılın ilk günü yollar boş kaldı. Akşam saatlerinde trafik, İBB'nin yoğunluk haritasına göre %26'lara kadar düştü.
- İstanbul
İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 26'lara kadar düştü. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden D-100 Karayolu Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy arasında araçların rahat bir şekilde ilerlediği görüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA