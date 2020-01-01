İstanbul'da 2020'nin ilk akşamı yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 26
Haberler » Güncel » İstanbul'da 2020'nin ilk akşamı yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 26 - Haber

İstanbul'da 2020'nin ilk akşamı yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 26

İSTANBUL'da yılın ilk günü yollar boş kaldı.

01.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:06
İstanbul'da 2020'nin ilk akşamı yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 26
'da yılın ilk günü yollar boş kaldı. Akşam saatlerinde trafik, İBB'nin yoğunluk haritasına göre %26'lara kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. 'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 26'lara kadar düştü. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden D-100 Karayolu Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy arasında araçların rahat bir şekilde ilerlediği görüldü. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler