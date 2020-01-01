İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK AKŞAMI YOLLAR BOŞ KALDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 26
Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK AKŞAMI YOLLAR BOŞ KALDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 26 - Haber

İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK AKŞAMI YOLLAR BOŞ KALDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 26

İSTANBUL'da yılın ilk günü yollar boş kaldı.

01.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:05
İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK AKŞAMI YOLLAR BOŞ KALDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 26
'da yılın ilk günü yollar boş kaldı. Akşam saatlerinde trafik, İBB'nin yoğunluk haritasına göre %26'lara kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. 'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 26'lara kadar düştü. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy arasında araçların rahat bir şekilde ilerlediği görüldü. 

Görüntü Dökümü:

------------------------D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii-Araçlardan görüntü-Yoldan detaylar

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler