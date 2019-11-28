İstanbul'da 2020 için istenen su zammı reddedildi

28.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:58

İSKİ Genel Kurulu'nda, su fiyatlarına 2020 için istenen zam oranları AK Parti grubunun karşı oyuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki başkanlık binasında yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, "2020 Yılı Su Satış Tarifeleri ve Hizmet Tarifleri" teklifi görüşüldü.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, kamuoyundan gelen eleştiriler ve öneriler üzerine İYİ Parti ile İSKİ'nin hazırladığı 2020 yılı ücret tarife teklifini revize ettiklerini söyledi.

Her iki partinin grubu tarafından hazırlanan teklife göre, konut 1. kademe 0-10 metreküpe kadar 4 lira, konut 2. kademe 11-20 metreküp arası 7,20 lira, konut 3. kademe 21 metreküpten fazla kullanım için 12,60 lira, köy konut 1 lira olarak revize edildi.

CHP ve İYİ Parti'nin hazırladığı teklif, okunmasının ardından oy çokluğuyla reddedildi.

"Refah, şehirde yaşayan bütün herkese dağıtılması lazım"

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada CHP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ tarafından İstanbullulara yaklaşık yüzde 80 oranına varan su zammı teklifi edildiğini, bu teklif karşısında AK Parti'nin değerlendirmelerini yaptığını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası boyunca İSKİ'ye iftira attığını ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan seçim kampanyası süresince İstanbul sokaklarında dolaşarak aslında İSKİ'ye de iftira atarak İstanbulluların çok pahalı su tükettiğini söyleyip indirim vaadinde bulunmuştu. Mayıs genel kurulunda su indirimi yapıldı. Aynı genel kurulda 'Bundan sonra su ile ilgili düzenlemeler yapılacaksa mayıs genel kurullarında yapılsın ve konuşulsun.' denildi. Ancak önümüze İSKİ ve İBB tarafından önümüze yüzde 20 ila yüzde 80 arasında değişen zam içeren teklif geldi. Biz AK Parti grubu olarak bu zammı hiçbir kategoride ve kademede kabul etmeyerek gelen bütün zammı reddettik. İstanbullulara hayırlı olsun.

Biz İstanbullulara vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Bunun onurunu yaşıyoruz. İstanbullular bilsinler ki biz bu mecliste hiçbir zaman için İstanbulluların faydasına olmayan bir karara geçit vermeyeceğiz. Bugün olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilmeye çalışılan zam kararı AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir."

Göksu, bir basın mensubunun CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı'nın sadece yüzde 25'i kapsayan mutlu azınlığa zam yapıldığı şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine, bunun yanlış olduğunu dile getirdi.

CHP ve İBB yönetiminin seçim kampanyası boyunca su indirimi vaadiyle İstanbulluları kandırdığını öne süren Göksu, şöyle devam etti:

"Şimdi de teklifle İstanbul halkını kandırmaya kalkıyorlar. Kategoriler değişiyor. Örneğin 0-15 kategorisini 0-10'a düşürüyorsunuz. Oradan 5'i alıp yüzde 80'lik dilime getiriyorsunuz. Bu İstanbul halkının büyük bir bölümünün kullandığı miktar. Gelen teklif şu, çocuk sayın fazla ise insanı çocuğundan dolayı cezalandıran hele yanında anne-babası yaşıyorsa anne-babasından dolayı cezalandıran, berber Ahmet amcayı cezalandıran yüzde 80'e yakın zam getiriliyor. Yani bir grubun kullandığı suyu İstanbulluların bir kısmı iki katı ödeyecek. Bir şehirde eğer refah üretiliyorsa bunun o şehirde yaşayan bütün herkese dağıtılması lazım. Adalet bunu gerektirir. İstanbul ortalamasına baktığınızda konutların yüzde 40'ı 0-10 metreküp arasında kullanıyor. Yüzde 40'ı ise 10-20 metreküp arasında kullanıyor. Sizce hangisi mutlu azınlık? İstanbul'a baktığınızda esas nüfusun ana kitlesi büyük zamdan etkilenmiş olacaktı. Biz hiçbir kategoriye zam izni vermeyerek İstanbullulara refahı adil bir şekilde paylaştırdık."

- "31 Mart ve 23 Haziran'ın intikamını almaya çalışıyorlar"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise AK Parti'lilerin hem bütçeyi kabul ettiğini hem de İSKİ'nin bütçesinin açık vermesi için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.

İstanbul'un yüzde 75'inin su zammından hiçbir şekilde etkilenmeyeceği, İSKİ'nin de gelirlerinde hiçbir azalma olmayacağı bir öneri getirdiklerini aktaran Balyalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu öneriyi reddetmek akıl tutulmasıdır. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Burada AK Parti çok açık bir şekilde İSKİ batsın diyor. 31 Mart ve 23 Haziran'ın intikamını almaya çalışıyorlar. 23 Haziran'da Büyükşehir'i kaybettik o zaman İSKİ de Büyükşehir de İstanbul da batsın diyorlar. Bunun doğal sonucu olarak yatırımlar duracaktır. Çünkü İSKİ'nin 2020 bütçesi 5 milyar lirayı geçmeyecektir. Bu da çok acil olanlar dışında belli yatırımların durması anlamına gelecektir. Bu yapılan İstanbul'a yeni bir ihanettir."

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da kararın siyasi olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA