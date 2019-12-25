İstanbul'da 2019 yılında 52 kadın cinayete kurban gitti

25.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:59

İstanbul'da 2019 yılı içerisinde 282 kişi öldürüldü. Cinayetlerin en çok işlendiği ilçe Fatih olurken, 52 kadın cinayet olayları sonucu yaşamını yitirdi.



İstanbul'da 2019 yılı içinde 260 cinayet olayı meydana geldi bu olaylarda toplamda 282 kişi öldürüldü. İstanbul Emniyetinin paylaştığı istatistiklere göre, 1 Ocak 2019 ile 24 Aralık 2019 tarihleri arasında il genelinde toplam 260 cinayet olayı meydana geldi. Olayların 6'sının aydınlatma çalışmaları devam ederken, 254 olayın failleri yakalandı. Yaşanan 260 olayda 282 kişi öldürülürken, bu kişilerin 229'unun Türk vatandaşı, 50'sinin ise yabancı uyruklu şahıslar olduğu belirtildi, 3 kişinin ise kimliği belirlenemedi. Belirtilen tarihler arasında 260 olayla ilgili olarak 645 şüpheli bulunurken, yakalanan şüpheli sayısının 515, bunların 127'sinin ise yabancı uyruklu şahıslar olduğu öğrenildi. Şüphelilerin 612'sinin erkek, 31'inin ise kadın olduğu belirtildi. İl genelinde meydana gelen cinayet olaylarının bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği, geçen yıl 314 olan cinayet olay sayısının bu yıl 260'a düştüğü görüldü.



230 erkek 52 kadın öldürüldü



İstatistiklere göre, öldürülen kişilerin 230'unun erkek, 52'sinin ise kadın olduğu öğrenildi. İstanbul'da meydana gelen cinayet olaylarının, 123'ünün tabancayla, 88'inin bıçakla, 12'sinin tüfekle, 13'ünün darp sonucu, 9'u boğma neticesinde gerçekleştiği belirtildi, 15 cinayet olayının nasıl gerçekleştiğiyse belirlenemedi. İşlenen cinayetlerin 80'i ikamet içlerinde, 26'sı cadde üzerlerinde, 127'si sokak üzerlerinde, 9'u araç içlerinde, 1'i iş yeri önünde, 13'ü boş arazilerde, 4'ü ise park içlerinde meydana geldiği belirtildi.



Kan davasından 1 kişi öldü



Meydana gelen olayların 32'sinin kavga, 32'sinin aile içi şiddet, 2'sinin alkol, 17'sinin husumet, 18'inin alacak verecek meselesi, 2'sinin trafik kavgası, 1'inin kan davası, 5'inin kadın kavgası, 1'inin psikolojik sebepler, 2'sinin uyuşturucu, 3'ünün gasp, 4'ünün aşk, 1'inin ise mukavemet kaynaklı olduğu, 140'ının ise sebebinin belirlenemediği belirtildi.



En çok cinayet Pazar ve Pazartesi günleri işlendi



Cinayet olaylarının en çok yaşandığı günler 50'şer olayla Pazar ve Pazartesi olurken Salı günleri 34, Çarşamba günleri 30, Perşembe günleri 30, Cuma günleri 26 ve Cumartesi günleri 40 cinayet olayı meydana geldi.



Fatih, en çok cinayet olayının yaşandığı ilçe oldu



İstanbul genelinde meydana gelen cinayet olaylarının ilçelere göre dağılımı yapıldığında en çok olayın yaşandığı ilçenin 27 olayla Fatih olduğu belirtildi. Fatih'i 22 cinayet olayıyla Küçükçekmece takip ederken, listenin 3'üncü sırasında 17 olayla Esenyurt geldi. İstanbul'da cinayet olaylarının en az yaşandığı ilçeler sıralamasında ise 1 olayla Çatalca ve hiçbir cinayet olayının yaşanmadığı Şile ve Adalar ilçeleri dikkat çekti.



Nisan ve Ekim ayları cinayet olaylarında başı çekiyor



2019 yılının en çok cinayet olayının yaşandığı aylar 29'ar olayla Nisan ve Ekim ayı oldu. Bu ayları, 26 olayla Haziran, 25'er olayla Mart ve Temmuz, 24 olayla Eylül, 22'şer olayla Ocak ve Mayıs, 18 olayla Kasım, 17 olayla Ağustos, 12 olayla Aralık ve 11 olayla Şubat ayı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA