İstanbul'da 2019'da hırsızlıktan 19 bin 899 kişi gözaltına alındı

14.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:08

İSTANBUL 'da 2019 yılı içinde 34 bin 444 hırsızlık oldu, 19 bin 899 kişi hırsızlıktan gözaltına alındı. En fazla hırsızlık 1871 olayla Kadıköy , en az hırsızlık ise 37 olayla Şile 'de görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul'da ev ve işyerlerine girerek hırsızlık yapan ve park halindeki otomobillerin camlarını kırarak içinde bırakılan eşyaları çalan 19 bin 899 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da 2019 yılı içinde 14 bin 290 evden hırsızlık, 7 bin 351 iş yerinden hırsızlık ve 12 bin 803 otomobilden hırsızlık oldu.

EN FAZLA HIRSIZLIK OLAN SAATLER

Polis istatistiklerine göre İstanbul'da en fazla evden ve iş yerinden hırsızlık olayı saat ise 05.00 ile 06.00 saatleri arasında oldu. Otodan hırsızlık yapan şüpheliler ise en fazla hırsızlığı 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

İstatistiklere göre İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık olayı sayısı 34.2 olarak kayıtlara geçerken, iş yeri ortalaması 20.1 olay, otodan hırsızlığın ortalamasının ise 35.1 olay olduğu öğrenildi. İstanbul'da günde yaklaşık 95 hırsızlık olayı meydana geldiği ortaya çıktı. İstanbul genelinde bir önceki yıla kıyasla meydana gelen ev hırsızlığı olayı sayısında yüzde 28 azalma meydana geldiği belirtildi. Otodan hırsızlık olaylarında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 34'lük bir düşüş yaşandığı öğrenildi. İş yeri hırsızlık olay sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 oranında azalma meydana geldiği belirtildi.

EN FAZLA HIRSIZLIK KADIKÖY'DE EN AZ HIRSIZLIK ŞİLE'DE MEYDANA GELDİ

İstanbul'da 2019 yılı içinde en fazla hırsızlık olayı 1871 olay sayısıyla Kadıköy"de oldu. En az hırsızlık olayı ise 37 hırsızlık olayıyla Şile ilçesinde görüldü. Adalar ilçesinde 39 olayı meydana gelirken en az hırsızlık olayı meydana gelen ikinci ilçe oldu.

Kaynak: DHA

- İstanbul