İstanbul'da 200 bin TL'lik hırsızlık yapan zanlılara polisten suçüstü
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İstanbul'da 200 bin TL'lik hırsızlık yapan zanlılara polisten suçüstü

3 ilçede girdikleri evlerden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan zanlılar suçüstü yakalandı.

İstanbul'da 200 bin TL'lik hırsızlık yapan zanlılara polisten suçüstü
21.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:57

3 ilçede girdikleri evlerden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan zanlılar suçüstü yakalandı. Bir gazetecinin de basın kartını çalan çok sayıda suç kaydı bulunan hırsızlık zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylara ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 29 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında Beyoğlu, Bahçelievler ve Bakırköy'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Gazetecinin basın kartı da çalındı

Şüphelilerin girdikleri evlerden, otomobil anahtarı, çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, nakit para, döviz ve kredi kartıyla birlikte bir gazetecinin de "Basın Kartı"nı çaldığı öğrenildi. Vatandaşların toplam zararının 200 bin TL civarında olduğu belirlendi.

Suçüstü yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları devam ederken, Bakırköy'de başka bir hırsızlık olayının yaşandığı ihbarı alındı. Bunun üzerine vakit kaybetmeden olay bölgesine giden polis, eşkalleri belli olan kişileri kaçmaya çalışırken çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı. Daha önce yaşanan diğer 3 hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

3 Şüpheli tutuklandı

Emniyette sorgulanan şüpheliler, İhsan Ç. (28)'in 33, Bilal G. (20)'nin 7, Recep G. (22)'nin ise 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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