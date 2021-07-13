20 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli, zaman aşımına 2 gün kala yakalandı

Üsküdar'da 20 yıl önce Ramazan Aksu'nun (57), evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Üsküdar'da 20 yıl önce Ramazan Aksu'nun (57), evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aksu'nun, 14 Temmuz 2001'de Kirazlıtepe Mahallesi Ayvalık Caddesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında elde edilen delilleri, dosyanın zaman aşımına uğramasına kısa süre kala yeniden inceledi.

Olay yerinden alınan ve yeniden İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenen 3 ayrı parmak izinden ikisinin kime ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, parmak izi eşleşmesi sonucu şüpheli Ramazan A. (44) ve Sinan E.'yi (45) yakaladı.

Öte yandan olay yerinde bulunan bir kimliğin sahibine tekrar ulaşan ve ifadesine başvuran polisler, söz konusu kişinin kimliğini, 2000 yılında Kars'ta askerlik yaparken kaybettiğini tespit etti.

Polis, cinayetin işlendiği yılda kimlik üzerine bir telefon hattı çıkarıldığını ve bu hattın, kimliği çalınan kişiyle aynı yerde ve dönemde askerlik yapan Yunus B. (49) tarafından kullanıldığını belirledi.

Gözaltına alınan Yunus B., Ramazan A. ve Sinan E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ramazan A'nın tutuklanmasına karar veren mahkeme, Yunus B.'nin ev hapsi, Sinan E.'nin ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu