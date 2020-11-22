İstanbul'da 20 yaş ve altındakiler sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 13.00'ten itibaren dışarı çıkmaya başlayan 20 yaş ve altındakiler, oyun alanlarına ilgi gösterdi.

Ailelerinin yanında parkta oyun oynayan çocuklar güzel vakit geçirirken, daha büyük yaş grubundakiler ise futbol ve basketbol oynayarak bisiklete bindi.

Kentte zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle az sayıda ailenin çocuğunu dışarı çıkardıkları gözlendi.

Yanlarında yiyecek ve içeceklerini getiren bazı gençler ise Maçka ve Yıldız Parkı'nda oturdu. Gençlerden bazıları ise İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Karaköy ve Haliç sahilinde vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız