İstanbul'da 2 operasyonda toplam 109 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da 2 operasyonda toplam 109 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 2 operasyonda toplam 109 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 109 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 109 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-26 Nisan'da uyuşturucu ile uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilk operasyonda doğu illerinden İstanbul'a kargo ile gönderilmek istenen şüpheli bir paketi takibe aldı.

Yaklaşık 74 kilogram ağırlığında, içinde tahin ve pekmezin yer aldığı belirtilen kargo, faturasının yüksek olmasından şüphelenilerek, incelemeye alındı.

Esenyurt'taki bir kargo şubesine baskın düzenleyen ekipler, tahin ve pekmez görünümlü ambalajlarda 74 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Eroinin renk ve görüntüsünün tahine, üzerindeki asitin ise pekmeze benzediği öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanma anı görüntülerde yer aldı

Ekipler, 2. operasyonda Arnavutköy'deki bir depoda 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Polis kamerasına yansıyan operasyonda, uyuşturucuları yüklemek için bir depoya araçla gelen şüphelinin ekiplerce yakalandığı, ardından da araçta ve depoda yapılan aramada toplam 34 kilo 760 gram olduğu belirlenen uyuşturucunun ele geçirildiği görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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