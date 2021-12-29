İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da sahte parfüm yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da sahte parfüm yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 2 milyon 175 bin lira olan sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, farklı platformlarda satılan orijinal görünümlü ucuz parfümleri mercek altına aldı. Parfümlerin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine yaklaşık 15 günlük fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, Fatih ve Başakşehir'de 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde metil alkol ile dezenfektan üretiminde kullanılan alkolden parfüm yapıldığı belirlendi. Ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere bekletilen 14 bin 160 adet dolu parfüm, 2 bin adet parfüm kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin 2 milyon 175 bin 240 lira olduğu tespit edildi.


İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

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