İstanbul'da, 2 milyon 750 bin liralık ilaç ele geçirildi
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İstanbul'da, 2 milyon 750 bin liralık ilaç ele geçirildi

İstanbul'da, 2 milyon 750 bin liralık cinsel içerikli ilaç ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul'da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 milyon 750 bin lira değerinde cinsel içerikli ilaç ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, 2 milyon 750 bin liralık ilaç ele geçirildi
04.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:39

İstanbul'da, 2 milyon 750 bin liralık cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul'da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 milyon 750 bin lira değerinde cinsel içerikli ilaç ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bulunan, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere alana getirilen 6 gönderinin, ekipler tarafından yapılan analizinde riskli bulgulara rastlandı. Söz konusu gönderilerin x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilerek, kolilerin aranmasına karar verildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince açılan kolilerde, toplam 5 bin 400 adet cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ele geçirilen ilaçların izinsiz yurda sokulduğu belirlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine tespit edilen 3 ayrı adrese de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yurt dışına çıkarılmak üzere paketlenmiş çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ürünlerin üzerinde cinsel gücü arttırıcı hap, macun, jel, krem ve yağ ibarelerinin bulunduğu anlaşıldı. Operasyonda ele geçirilen 31 bin 364 adet cinsel içerikli ürünün piyasa değerinin 2 milyon 750 bin TL olduğu belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde yürütülen soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Kaynak: DHA

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