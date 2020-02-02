İstanbul'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02.02.2020 21:09 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:09
İstanbul'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehsuvarbey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokağı'ndaki 2 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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