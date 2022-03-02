İstanbul'da 2 kamyonun içinde 62 Afgan göçmen yakalandı - Haberler

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İstanbul'da 2 kamyonun içinde 62 Afgan göçmen yakalandı

AA, Abdülkerim Güzel - Güncel
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İstanbul'da 2 kamyonun içinde 62 Afgan göçmen yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki 2 kamyonda 62 Afgan göçmen yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki 2 kamyonda 62 Afgan göçmen yakalandı.

Büyükçekmece ilçesi Eskici köyü mevkisinde öğle saatlerinde devriye gezen zabıta ekipleri, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonlarda 37'si erkek, 13'ü kadın ve 12'si çocuk olmak üzere 62 Afgan göçmen olduğunu belirledi.

Kamyon şoförleri A.E. ve M.İ. gözaltına alındı.

İşlemleri yapılan 62 Afgan göçmen, geri gönderme merkezine götürüldü.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Büyükçekmece, İstanbul, Zabıta, Afgan, Güncel, Haberler

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