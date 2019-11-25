İstanbul'da 2 hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

25.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:10

Esenyurt'ta polisin şüphe üzerine durdurmak istediği zanlılar, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurmak istedi.

Kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler Meltem G. (21) ve Harun G. (19) gözaltına alındı.

Hakan G'nin polise görev yaptırmamak için direnmek suçundan arandığı öğrenildi.

Ayrıca iki şüphelinin, Esenyurt'ta bir evden televizyon çalınması olayının faili oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun G. tutuklandı, Meltem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin sokakta televizyonu elde taşıdıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: AA