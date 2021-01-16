İstanbul'da 2 günde 110 bini aşkın sağlık çalışanı CoronaVac aşısı oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte 2 günde 110 bini aşkın sağlık çalışanına CoronaVac aşısının yapıldığını bildirdi.

Memişoğlu, Twitter hesabından İstanbul'da sağlık çalışanlarına uygulanan aşıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, iletisinde, "Dünya sağlık başkenti İstanbul, 2 günde 110 binin üzerinde sağlık çalışanını aşılamıştır. Bu rekor sayı herkese aşı yapılmaya başlandığında çok daha artacaktır. Emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu