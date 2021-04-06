İstanbul'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı
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İstanbul'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin 2'si tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin 2'si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, aşırı uç radikal örgütlerden DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek dini istismar eden ve bu örgüte fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yapmakla suçlanan 14 şüpheli dört gün önce yakalanmıştı.

Yakalanan 14 şüphelinin ikisi polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 11 şüpheli dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i hakkında 'Adli Kontrol Hükümleri' uygulanırken, 2 DEAŞ mensubu ise tutuklandı. Son 1 şüpheli hakkındaki tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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