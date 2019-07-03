İstanbul'da 2 buçuk dakikada 500 bin liralık soygun kamerada

Beylikdüzü'nde yüzlerini kapatan şapkalı 4 hırsız giyim mağazasını soydu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sabaha karşı minibüsle bir giyim mağazasının önüne gelen yüzleri kapalı ve şapkalı 4 hırsız, 2 buçuk dakika içerisinde yaklaşık 500 bin lira değerinde tekstil malzemesi çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 4 Haziran Salı günü saat 06.00 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı yüzleri kapalı ve şapkalı 4 hırsız, minibüsle bir giyim mağazasının önüne geldi. Hiç vakit kaybetmeden geldikleri gibi soyguna başlayan hırsızlar, kapısı kırarak mağazanın içerisine girdi. Hırsızlar ardından içeride bulunan tekstil malzemelerini hızla geldikleri araca doldurmaya başladı. 2 buçuk dakika süren soygunda hırsızlar, yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme çaldı. Soygunu bitiren hırsızlar daha sonra geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

2 buçuk dakikada 500 bin liralık soygun

Görüntülerde, hırsızlar bir minibüsle mağazanın önüne geliyor. Bir süre etrafı kolaçan eden şahıslar ardından mağazanın önüne aracı sıfır yanaştırıyor. Şahıslardan biri inerek kapının kilidini kırıyor. Kapının açılmasıyla diğer hırsızlarda araçtan inerek mağazaya giriyor. 4 hırsız hızlı bir şekilde tekstil malzemelerini aracına içerisine taşıyor. Soyguncular ardından araçlarına binerek uzaklaşıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA