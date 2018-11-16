İstanbul'da 2 Bina Daha Boşaltıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 bina yan duvarlarında yaşanan çökme nedeniyle tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Samatya Mahallesi'nde 2 binanın yan duvarlarında çökme yaşandı. Çökme nedeniyle bir binanın sakinleri tahliye edilirken, diğer binanın ise daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler binaların çevresine şerit çekerek önlem aldı.

(İHA)