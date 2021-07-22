İstanbul'da 2 bin 741 "acemi kasap", kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde kurbanlık kesmeye çalışırken yaralanan 2 bin 741 kişiden 29'u ameliyat edildi.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde kurbanlık kesmeye çalışırken yaralanan 2 bin 741 kişiden 29'u ameliyat edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine, kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan 2 bin 741 "acemi kasap" başvurdu.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, 29 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu