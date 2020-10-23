İstanbul'da 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi

23.10.2020 07:57 | Son Güncelleme: 23.10.2020 08:00
İstanbul'da 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 2 bin 610 fabrika ve işletme ile 1113 personel servisinin denetlendiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 2 bin 610 fabrika ve işletme ile 1113 personel servisinin denetlendiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Ekim'de kent genelinde organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere fabrika, işletme ve tesislerle servis araçlarına yönelik denetim yapıldığını ve söz konusu denetimlerde 473 personelin görev aldığını belirtti.

Bu kapsamda, 2 bin 610 fabrika/işletme ve 1113 personel servisinin denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 178 fabrika ve işletmenin uyarıldığını, toplam 277 bin 98 TL para cezası kesildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ümit Özdağ Engin Yıldırım Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Cansu Dere Sinem Kobal Caner Cindoruk
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Metin Oktay Eddie Newton
Daha Fazla Kız Çocuk Ermeni Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 08:00:44. #1.14#
title