İstanbul'da 2 Bin 162 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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İstanbul'da 2 Bin 162 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

İstanbul'da 2 Bin 162 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs'ta Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenledi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs'ta Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenledi.

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2 bin 162 litre sahte alkollü içki ile 18 bin adet farklı markalara ait alkollü içki etiketleri, 550 adet üzerinde sahte bandrol bulunan alkollü içki şişelerine ait kapak, 350 adet alkollü içki şişelerine ait kapak, 550 adet boş alkollü içki şişesi ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Habermetre

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