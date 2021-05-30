Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
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Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Başakşehir'de bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi.

Başakşehir'de bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs'ta Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenledi.

Aramada toplam 2 bin 162 litre sahte alkollü içki ile 18 bin adet farklı markalara ait alkollü içki etiketleri, 550 adet üzerinde sahte bandrol bulunan alkollü içki şişelerine ait kapak, 350 adet alkollü içki şişelerine ait kapak, 550 adet boş alkollü içki şişesi ele geçirildi.

Polis, depoda ele geçirilen sahte içkiyle ilgili şüphelilerin yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,
Son dakika haber! 2 bin 162 litre sahte içki ele geçirildi alkol,Başakşehir,operasyon,Sahte içki,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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