İstanbul'da 193 çatı uçtu, 191 araç hasar gördü...

AFAD'tan yapılan açıklamada, "İstanbul'da şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır" denildi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, "İstanbul'da şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır" denildi.

İstanbul'dan dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gece de etkili oldu. Kentin bir çok yerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan yapılan açıklamada saat 11.30 itibariyle kentte fırtınanın bilançosu açıklandı.Açıklamada, "İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşanmış, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluşmuştur. Şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, 1 halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, üç vatandaşımız ise yaralanmıştır.Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.Tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevki sağlanmaktadır" bilgisi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı