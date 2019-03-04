İstanbul'da 185 Kilo Kokain Ele Geçirilen Operasyon Kamerada
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 kilo kokain ele geçirdi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 kilo kokain ele geçirdi. Polis ekiplerinin bir TIR'ı durdurarak dorsesinde bulunan 3 paket içerisinde ambalajlanmış uyuşturucuyu bulması polis kameralarına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin TIR'ı durdurması
-TIR'da yapılan aramalar
-Ele geçirilen kokainlerin görüntüsü
-Genel ve detaylar - Kenarlı
Kaynak: DHA