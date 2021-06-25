İstanbul'da 18 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 18 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin bağlı olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Selmani Doğan, aşıya olan talepten memnun olduklarını belirtti. Doğan, şu anda 18 yaş ve üzeri vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlattı.

"Maskelerden kurtulmak için aşıya öncelik veriyoruz"

Doğan, hafta sonu üniversiteye giriş sınavlarının yapılacağına işaret ederek, pazartesiden itibaren aşı yaptıracak 18 yaş ve üzeri vatandaşların sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Aşılama çalışmaları kapsamında AVM gibi dış mekanlarda da uygulama yaptıklarını dile getiren Doğan, mümkün olduğunca hızlı şekilde vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Doğan, "Bakanlığın belirlemiş olduğu bir aşılama takvimi var ve bu takvim çerçevesinde çok yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Bir an önce bu maskelerden kurtulmak, normal sosyal yaşantımıza dönebilmek adına aşıya çok öncelik veriyoruz. Bu sebeple de bütün vatandaşlarımızı, olabildiğince en erken dönemde bağışıklıklarını, koruyuculuklarını sağlamaları açısından aşıya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşı olmak üzere hastaneye gelen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaman Erdoğan da artık okulların açılmasını sağlamak adına herkesin aşı yaptırması gerektiğini belirterek, "Herkes aşısını vurulsun çünkü hastalık yayılıyor. Onun yayılmasını engelleyen şey bu, şu an." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız