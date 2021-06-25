İstanbul'da 18 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da 18 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

İstanbul'da 18 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 18 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin bağlı olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Selmani Doğan, aşıya olan talepten memnun olduklarını belirtti. Doğan, şu anda 18 yaş ve üzeri vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlattı.

"Maskelerden kurtulmak için aşıya öncelik veriyoruz"

Doğan, hafta sonu üniversiteye giriş sınavlarının yapılacağına işaret ederek, pazartesiden itibaren aşı yaptıracak 18 yaş ve üzeri vatandaşların sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Aşılama çalışmaları kapsamında AVM gibi dış mekanlarda da uygulama yaptıklarını dile getiren Doğan, mümkün olduğunca hızlı şekilde vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Doğan, "Bakanlığın belirlemiş olduğu bir aşılama takvimi var ve bu takvim çerçevesinde çok yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Bir an önce bu maskelerden kurtulmak, normal sosyal yaşantımıza dönebilmek adına aşıya çok öncelik veriyoruz. Bu sebeple de bütün vatandaşlarımızı, olabildiğince en erken dönemde bağışıklıklarını, koruyuculuklarını sağlamaları açısından aşıya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşı olmak üzere hastaneye gelen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaman Erdoğan da artık okulların açılmasını sağlamak adına herkesin aşı yaptırması gerektiğini belirterek, "Herkes aşısını vurulsun çünkü hastalık yayılıyor. Onun yayılmasını engelleyen şey bu, şu an." diye konuştu.

İstanbul'da 18 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İstanbul'da 18 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İstanbul'da 18 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İstanbul'da 18 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da 18 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:18:08. #1.16#

title